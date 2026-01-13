- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 13 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли необхідно «ловити» сприятливий момент для роботи над важливими професійними проєктами, які обіцяють бути успішними в багатьох — насамперед, фінансовому — сенсах.
Символ дня: круча.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: зелений, оливковий, лаймовий.
Щасливі камені дня: бірюза, чорна яшма.
За яку частину тіла відповідає: зона пахв, лімфатичні вузли.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря — його втручання допоможе хоч трохи «вкоротити» їх.
Харчування дня: харчування можна не обмежувати, але міри важливо дотримуватися.
Стрижка дня: від стрижки краще утриматися.
Сни дня: сни нинішньої ночі показують, наскільки повно людина використовує таланти, якими нагородили її родичі та природа.
Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до античних і язичницьких богів.
Табу дня: небажано вирушати в подорожі — вони навряд чи будуть успішними.
Цитата дня: «Любов — це коли центр Всесвіту зміщується і переміщується в когось іншого» (Айріс Мердок).
Читайте також: