Астрологічний прогноз на 13 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Круча

Круча / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно «ловити» сприятливий момент для роботи над важливими професійними проєктами, які обіцяють бути успішними в багатьох — насамперед, фінансовому — сенсах.

Символ дня: круча.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: зелений, оливковий, лаймовий.

Щасливі камені дня: бірюза, чорна яшма.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв, лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря — його втручання допоможе хоч трохи «вкоротити» їх.

Харчування дня: харчування можна не обмежувати, але міри важливо дотримуватися.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматися.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, наскільки повно людина використовує таланти, якими нагородили її родичі та природа.

Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до античних і язичницьких богів.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі — вони навряд чи будуть успішними.

Цитата дня: «Любов — це коли центр Всесвіту зміщується і переміщується в когось іншого» (Айріс Мердок).

