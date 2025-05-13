Астрологічний прогноз на 13 травня

Виноградне гроно / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, який дарує моральний комфорт та умиротворення – як із самими собою, так і з оточуючими людьми.

Символ дня: Виноградні грона.

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Стихія дня: Земля

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: жовтий – символізує успіх, процвітання та владу.

Щасливе каміння дня: аметист, циркон.

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За якусь частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, як правило, проходять швидко і протікають у легкій формі, особливо якщо їх не запускати.

Харчування дня: за бажання можна дозволити собі шкідливу їжу, але – в міру

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

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Дачні роботи дня: рекомендується займатися будь-якими садово-городними роботами.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги та талісмани.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими – вони здійснюються на третій день.

Табу дня: не можна сумувати, сумувати та сумувати.

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Цитата дня: «Хотів би я позбутися думок, які псують моє щастя» (Фредерік Шопен).

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