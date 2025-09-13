Астрологічний прогноз на 13 вересня

Старовинний манускрипт / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна здобувати нові знання — вони будуть добре засвоюватися.

Символ дня: старовинний манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: синій сапфір, синя яшма, блакитний нефрит, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: тазостегновий пояс.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому не варто з ним зволікати.

Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому відмовлятися від їжі не можна.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, фрукти і ягоди.

Магія і містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі не можна сприймати прямолінійно — для їхнього розшифровання необхідно підключати інтуїцію.

Табу дня: з якого б джерела ми не отримали знання, не можна використовувати їх на зло.

Цитата дня: «Люди, які ненавидять правду, ненавидять також і людей, які мають сміливість висловлювати її…» (Роберт Браунінг).

