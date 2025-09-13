- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 13 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна здобувати нові знання — вони будуть добре засвоюватися.
Символ дня: старовинний манускрипт.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: синій сапфір, синя яшма, блакитний нефрит, бурштин.
За яку частину тіла відповідає: тазостегновий пояс.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому не варто з ним зволікати.
Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому відмовлятися від їжі не можна.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, фрукти і ягоди.
Магія і містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу.
Сни дня: сновидіння нинішньої ночі не можна сприймати прямолінійно — для їхнього розшифровання необхідно підключати інтуїцію.
Табу дня: з якого б джерела ми не отримали знання, не можна використовувати їх на зло.
Цитата дня: «Люди, які ненавидять правду, ненавидять також і людей, які мають сміливість висловлювати її…» (Роберт Браунінг).
