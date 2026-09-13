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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 13 вересня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ця місячна доба має такі характеристики
Астрологічна порада дня: день, коли нічого не вдасться отримати без старань, зате результат буде вартий докладених — чималих — зусиль.
Символ дня: сніжний барс.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливі кольори дня: жовтий, золотий.
Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.
За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.
Хвороби дня: варто уникати самолікування, воно може бути небезпечним для здоров’я.
Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним.
Стрижка дня: стригти волосся небажано.
Дачні роботи дня: рослини — зокрема, садові й кімнатні — потрібно частіше поливати та підживлювати.
Магія і містика дня: можна власноруч виготовляти обереги й талісмани.
Сни дня: сни цієї ночі не змістовні — вони не містять корисної інформації.
Табу дня: не можна допускати зло не лише у вчинках і словах, а й у думках.
Цитата дня: «Що більше звичок, то менше свободи» (Іммануїл Кант).
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