Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Яблука / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на складну енергетику цього дня, він сприятливий для будь-яких починань — успіх у них гарантований.

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Символ дня: яблуко як символ вибору між добром і злом.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, оливковий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.

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За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, рідко бувають критичними, але вони легко можуть перейти у хронічну стадію, тому дуже важливо одразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: дуже важливо відмовитися від калорійної їжі та м’ясних продуктів у будь-якому вигляді.

Стрижка дня: сьогодні краще не чіпати волосся — стрижка може зірвати плани та спричинити фізичне й психічне нездужання.

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Магія та містика дня: можна знімати пороблення, накладене на дім та господарство.

Сни дня: сни цієї ночі найчастіше є пророчими, але збуваються лише через кілька років.

Табу дня: не можна нічого руйнувати й знищувати — навіть папір краще не рвати, не кажучи вже про більш серйозні дії.

Цитата дня: «У майбутньому кожен зможе стати всесвітньо відомим на 15 хвилин» (Енді Воргол).

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