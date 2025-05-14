Астрологічний прогноз на 14-15 травня

Лід / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 18-й місячний день, який триватиме протягом двох календарних діб, сприятливий для прийняття будь-яких серйозних рішень — професійних, фінансових, побутових та особистих.

Символ дня: лід.

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Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений — символ життя, оновлення природи та енергії.

Щасливі камені дня: кахолонг, опал, шпинель.

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За яку частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, тривають довго, тому їх не можна ігнорувати.

Харчування дня: нинішні дні сприятливі для посту, лікувального голодування та детокс-дієти.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

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Дачні роботи дня: не варто поливати рослини.

Магія та містика дня: потрібно створювати та носити обереги та прикраси з бірюзою — від пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як вилікуватися від затяжного захворювання.

Табу дня: під забороною шкідливі звички — особливо куріння та алкоголь.

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Цитата дня: «Ось моє головне бажання: люди похилого віку повинні жити в спокої, друзі повинні бути правдивими, молодші повинні піклуватися про старших» (Конфуцій).

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