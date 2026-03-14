Астрологічний прогноз на 14 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Черепаха

Черепаха / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи — навіть якщо вони стосуються дому та побуту — краще відкласти, сьогодні успіху від них очікувати не доводиться.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: тигрове і котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: захворювання нинішнього дня — навіть якщо вони здадуться вам незначними — ігнорувати не можна: без лікування вони можуть ускладнитися.

Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні, але тільки в лікувальних цілях.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки, тому, якщо в ній немає нагальної потреби, від неї краще відмовитися.

Магія і містика дня: у розв’язанні важливих питань необхідно керуватися інтуїцією.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими — вони розповідають про те, що станеться з людиною найближчим часом.

Табу дня: потрібно побоюватися води — навіть у невеликій її кількості може таїтися небезпека.

Цитата дня: «Плітки розносяться недоброзичливцями, поширюються дурнями, а вірять у них тільки ідіоти» (Омар Хаям).

Читайте також:

