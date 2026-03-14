Астрологічний прогноз на 14 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: нові справи — навіть якщо вони стосуються дому та побуту — краще відкласти, сьогодні успіху від них очікувати не доводиться.
Символ дня: черепаха.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.
Щасливі камені дня: тигрове і котяче око.
За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.
Хвороби дня: захворювання нинішнього дня — навіть якщо вони здадуться вам незначними — ігнорувати не можна: без лікування вони можуть ускладнитися.
Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні, але тільки в лікувальних цілях.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки, тому, якщо в ній немає нагальної потреби, від неї краще відмовитися.
Магія і містика дня: у розв’язанні важливих питань необхідно керуватися інтуїцією.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими — вони розповідають про те, що станеться з людиною найближчим часом.
Табу дня: потрібно побоюватися води — навіть у невеликій її кількості може таїтися небезпека.
Цитата дня: «Плітки розносяться недоброзичливцями, поширюються дурнями, а вірять у них тільки ідіоти» (Омар Хаям).
