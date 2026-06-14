Астрологічний прогноз на 14 червня

Восьминіг / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі особливості

Астрологічна порада дня: не варто починати нові справи — вони не лише повільно просуватимуться, а й не принесуть очікуваного результату.

Символ дня: восьминіг.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: пурпуровий, червоний, багряний.

Щасливі камені дня: чорні перли, білий опал.

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За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: існує висока ймовірність загострення захворювань, пов’язаних із психічним станом: тим, у кого вони є в анамнезі, не можна пропускати приймання призначених лікарем медикаментів.

Харчування дня: можна голодувати, постувати та пробувати нові види дієт.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

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Садові роботи дня: можна підстригати кущі та газони, видаляти зайві гілки й пагони.

Магія і містика дня: ворожити бажано лише на найважливіші теми — через дрібниці карти краще не турбувати.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися похмурими та емоційно важкими, але оскільки вони є лише відображенням місячної енергії, то нічого поганого не віщують.

Табу дня: не варто розмовляти з незнайомцями.

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Цитата дня: «Сон — бальзам природи» (Вільям Шекспір).

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