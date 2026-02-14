ТСН у соціальних мережах

Астрологія
7
2 хв

Астрологічний прогноз на 14 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Скіпетр

Скіпетр / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно повернутися до розв’язання старих побутових проблем, поглянувши на них під новим кутом зору — у такому разі можна розраховувати на успіх.

Символ дня: скіпетр.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, електрик.

Щасливі камені дня: смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки.

Хвороби дня: можливі проблеми з кров’ю, тому небажано її здавати.

Харчування дня: з раціону потрібно виключити картоплю і цитрусові.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона принесе людині щастя і радість.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія і містика дня: в обрядах і ритуалах можна використовувати магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому бажано їх запам’ятати і проаналізувати.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження — потрібно уникати протягів і одягатися за погодою.

Цитата дня: «Любов, що виражається в листі, небезпечна, не кажучи вже про її непотрібність» (Олександр Дюма (син)).

