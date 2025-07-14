Астрологічний прогноз на 14 липня

Метелик / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли на удачу приречені будь-які справи, тому не варто втрачати щасливий шанс досягти успіху — насамперед у професії.

Символ дня: метелик.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: синій.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

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За яку частину тіла відповідає: спина, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому важливо одразу ж — з появою перших симптомів — звернутися до лікаря.

Харчування дня: потрібно відмовитися від тваринної їжі, яка негативно вплине на самопочуття.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

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Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, призначені як для негайного споживання їжі, так і для тривалого зберігання.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — важливо звернути на них увагу.

Табу дня: потрібно побоюватися висоти — навіть кілька метрів можуть становити небезпеку.

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Цитата дня: «Сильний бере гору над світом, могутній — над собою. Перше набагато простіше» (Го Можо).