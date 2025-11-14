- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 14 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли можна починати будь-які — навіть наймасштабніші — справи, вони виявляться успішними.
Символ дня: ведмідь.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: чорна яшма, малахіт.
За яку частину тіла відповідає: область пахв.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.
Харчування дня: важливо включити до денного раціону їжу, багату на білок: м’ясо, рибу, молоко, йогурт, гриби, квасолю.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: час сприятливий для будь-яких магічних дій, але в особливо складних випадках краще звернутися до фахівців у цій справі.
Сни дня: сни нинішньої ночі дають зрозуміти, наскільки ефективно ми розпоряджаємося відпущеною нам згори енергією.
Табу дня: небажано вирушати в поїздки.
Цитата дня: «Потрібно йти туди, куди хочеться, а не туди, куди нібито „треба“. Йти собі, йти, і нічого не боятися. У тебе все вийде, правда» (Макс Фрай).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 10 до 16 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10–16 листопада
Місячний гороскоп на 10–16 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10–16 листопада 2025 року