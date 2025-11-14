ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 14 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Ведмідь

Ведмідь / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна починати будь-які — навіть наймасштабніші — справи, вони виявляться успішними.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, малахіт.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: важливо включити до денного раціону їжу, багату на білок: м’ясо, рибу, молоко, йогурт, гриби, квасолю.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: час сприятливий для будь-яких магічних дій, але в особливо складних випадках краще звернутися до фахівців у цій справі.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають зрозуміти, наскільки ефективно ми розпоряджаємося відпущеною нам згори енергією.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки.

Цитата дня: «Потрібно йти туди, куди хочеться, а не туди, куди нібито „треба“. Йти собі, йти, і нічого не боятися. У тебе все вийде, правда» (Макс Фрай).

