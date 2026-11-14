Астрологічний прогноз на 14 листопада

Журавлі / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх супроводжуватиме тих, хто працює не стільки руками, скільки головою — цей день сприяє розумовій діяльності.

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Символ дня: Журавлі.

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Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 6 .

Щасливий колір дня: синій, аквамарин.

Щасливі камені дня: гіацинт , цитрин.

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За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, швидко минають, особливо якщо одразу вжити необхідних заходів для лікування

Харчування протягом дня: раціон може містити шкідливі продукти, головне — дотримуватися міри.

Стрижка дня: не найкращий час для стрижки — астрологи вважають, що вона послаблює імунітет. .

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Магія та містика дня: можна практикувати любовну магію.

Денні сни: сни цієї ночі є пророчими, тому — якщо сюжет сприятливий — не варто нікому про них розповідати.

Табу дня: не можна відмовляти в допомозі оточуючим.

Цитата дня: «Талановита людина мислить швидше й правильніше за інших, а геніальна людина бачить інший світ, ніж усі інші» (Артур Шопенгауер).

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