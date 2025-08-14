- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 14 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли можна не тільки отримувати, а й максимально ефективно засвоювати будь-яку важливу інформацію.
Символ дня: Слон.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: синя яшма, блакитний нефрит, бурштин.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, важкі й тривалі, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.
Харчування дня: без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини, тому обмежувати себе в їжі небажано.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати достиглі до цього часу коренеплоди і фрукти
Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь тільки на питання, пов'язані з фінансами.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими - особливо кольорові.
Табу дня: потрібно дотримуватися обережності, не допускаючи дій, які можуть стати причиною травм.
Цитата дня: "Вік не захищає вас від любові, але любов захищає вас від віку" (Жанна Моро).
