Астрологічний прогноз на 14 серпня

Слон / © Associated Press

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна не тільки отримувати, а й максимально ефективно засвоювати будь-яку важливу інформацію.

Символ дня: Слон.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: синя яшма, блакитний нефрит, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, важкі й тривалі, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини, тому обмежувати себе в їжі небажано.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати достиглі до цього часу коренеплоди і фрукти

Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь тільки на питання, пов'язані з фінансами.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими - особливо кольорові.

Табу дня: потрібно дотримуватися обережності, не допускаючи дій, які можуть стати причиною травм.

Цитата дня: "Вік не захищає вас від любові, але любов захищає вас від віку" (Жанна Моро).

