Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
106
2 хв
2 хв

Астрологічний прогноз на 14 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для активної діяльності, тому його, незважаючи на те, що він випадає на розпал робочого тижня, бажано провести в спокої й усамітненні.

Символ дня: Молодильні яблука.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому зволікати з лікуванням небажано.

Харчування дня: можна голодувати і постити.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі можна називати віщими лише частково — вони аналізують ситуацію, що склалася в житті, з прицілом на майбутнє.

Магія і містика дня: ворожіння — особливо на картах Таро — дасть відповідь на важливі питання.

Табу дня: небезпеку може становити вода — хоч у басейні, хоч у чашці.

Афоризм дня: «Немає гріха, крім дурості» (Оскар Вайльд).

