- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 14 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день не підходить для активної діяльності, тому його, незважаючи на те, що він випадає на розпал робочого тижня, бажано провести в спокої й усамітненні.
Символ дня: Молодильні яблука.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.
Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.
За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому зволікати з лікуванням небажано.
Харчування дня: можна голодувати і постити.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Сни дня: сни нинішньої ночі можна називати віщими лише частково — вони аналізують ситуацію, що склалася в житті, з прицілом на майбутнє.
Магія і містика дня: ворожіння — особливо на картах Таро — дасть відповідь на важливі питання.
Табу дня: небезпеку може становити вода — хоч у басейні, хоч у чашці.
Афоризм дня: «Немає гріха, крім дурості» (Оскар Вайльд).
Читайте також: