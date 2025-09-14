Астрологічний прогноз на 14 вересня

Цербер / © Getty Images

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: час руйнування минулого заради майбутнього; необережне слово може стати причиною професійних невдач і конфліктів в особистому житті.

Символ дня: цербер.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий.

Щасливий камінь дня: чорний нефрит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: необхідно подбати про зміцнення імунітету: пропити курс вітамінів, займатися спортом, частіше гуляти на свіжому повітрі.

Харчування дня: до раціону потрібно додати якомога більше овочів і фруктів.

Стрижка дня: день, коли волосся краще взагалі не чіпати, небажано навіть розчісуватися.

Реклама

Дачні роботи дня: коріння рослин сьогодні краще не чіпати, щоб не поранити.

Магія і містика дня: можна переписувати свій гороскоп, що допоможе змінити життя на краще.

Сни дня: сни нинішньої ночі вимагають грамотного тлумачення.

Табу дня: з випадковими знайомими краще не спілкуватися.

Реклама

Цитата дня: «На відміну від шахів, у житті гра триває і після мату…» (Айзек Азімов).

Читайте також: