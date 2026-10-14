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Астрологічний прогноз на 14 жовтня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, призведуть до протилежного результату, тому, незважаючи на те, що це середина робочого тижня, варто присвятити цей день відпочинку.
Символ дня: Єдиноріг.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: блакитний, синій, аквамарин.
Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур.
За яку частину тіла відповідає: стравохід і весь травний тракт.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть швидко прогресувати, вони загрожують серйозними ускладненнями, тому не можна зволікати з їхнім лікуванням.
Харчування дня: необхідно дотримуватися балансу між продуктами тваринного та рослинного походження.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вважається, що вона принесе фінансовий добробут.
Магія та містика дня: можна проводити обряди, що привертають у наше життя кохання та дружбу.
Сни дня: сни цієї ночі містять багато корисної інформації, тому не варто їх ігнорувати.
Табу дня: небажано виявляти негативні емоції.
Цитата дня: «Дайте мені достатньо інформації, щоб я міг переконливо брехати» (Стівен Кінг).
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