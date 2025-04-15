Астрологічний прогноз на 15-16 квітня

Лід / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: у 18-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, не варто посвячувати у свої плани – як професійні, так і особисті – інших людей: вроки ще ніхто не скасовував.

Символ дня: Лід.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За якусь частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: діагноз, поставлений сьогодні одним лікарем, обов'язково потрібно перевіряти ще раз у іншого.

Харчування дня: м'ясо потрібно замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна знімати псування та пристріт – для більшої успішності краще звернутися за допомогою до фахівця.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, яке місце людина займає в соціумі і чи відповідає вона її талантам та здібностям.

Табу дня: під забороною будь-які шкідливі звички.

Цитата дня: "Успіх не остаточний, невдача не фатальна: головне - мужність продовжувати" (Уінстон Черчілль).

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