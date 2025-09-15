Астрологічний прогноз на 15–16 вересня

Печера / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: 24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби — один з найсильніших у місяці, коли можна братися до реалізації серйозних задумів. Час також сприятливий для фінансових і бізнес-проєктів, які згодом принесуть вагомий прибуток.

Символ дня: печера.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, блакитний нефрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: захворювання, які почалися в цей час, можуть затягнутися надовго, тому не можна зволікати зі зверненням по медичну допомогу.

Харчування дня: від будь-якої рідкої їжі, включно з супами, необхідно відмовитися.

Стрижка дня: для стрижки ці дні не підходять.

Дачні роботи дня: можна впорядковувати сад і присадибну ділянку.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, які називаються язичницькими — зазвичай вони адресовані силам природи.

Сни дня: сни цього часу підказують людині, наскільки ефективно вона використовує талант і здібності, якими наділили її природа й батьки.

Табу дня: від поїздок і подорожей потрібно відмовитися.

Цитата дня: «Немає такої речі на світі, якої варто було б хотіти сильніше, ніж тихого й мирного життя» (Мо-Цзи).