Астрологічний прогноз на 15 червня

Золотий павук / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день негативної енергетики категорично не підходить для спілкування: висока ймовірність непорозумінь, які призведуть до серйозних конфліктів.

Символ дня: золотий павук.

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Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний — захищає від негативних емоцій і стресу.

Щасливе каміння дня: червоний онікс, зелений гранат.

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За яку частину тіла відповідає: пупок.

Хвороба дня: хвороба, яка почалася цього дня, може тривати дуже довго, тому зволікати з її лікуванням не варто.

Харчування дня: небажано вживати молоко та хліб.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна щепити та обрізати дерева, боротися з комахами і шкідниками.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі необхідно правильно розшифрувати, тоді вони стануть джерелом важливої інформації.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними людьми.

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Цитата дня: «Релігія полягає в добрі, а не в жалюгідній теологічній балаканині» (Вольтер).

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