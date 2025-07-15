Астрологічний прогноз на 15 липня

Пегас / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день революційних змін, які стосуватимуться всіх сфер нашого існування, коли можна розпочати життя — чи роботу над важливим проєктом — з чистого аркуша.

Символ дня: Пегас.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит, циркон.

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За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найчастіше нетривалі і не становлять небезпеки, проте вимагають негайного звернення до лікаря.

Харчування дня: через серйозний ризик інтоксикації організму під забороною перебуває також жирна, смажена та важка їжа.

Стрижка дня: кардинальна стрижка допоможе змінити як зовнішність, а й долю.

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Дачні роботи: можна збирати врожай коренеплодів.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що захищають будинок від недоброзичливців.

Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації не несуть, тож можна не зважати на них.

Табу дня: навіть незначні ранки та подряпини можуть стати причиною зараження крові, тому важливо ретельно обробляти їх антисептиком.

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Цитата дня: «Не шкодуй теплих слів та простих добрих справ. Чим більше віддаси, тим яскравіше горить той вогонь, що гріє всіх — і тебе теж» (Конфуцій).

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