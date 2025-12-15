- Дата публікації
Категорія
- Астрологія
Астрологічний прогноз на 15 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, незважаючи на понеділок, не підходить для активної діяльності — як професійного, так і побутового характеру, тому його бажано провести в спокої, тиші, спокої та — за можливості — усамітненні.
Символ дня: черепаха.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.
Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.
За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому небажано зволікати з лікуванням.
Харчування дня: можна голодувати, постувати, влаштовувати розвантажувальні дні.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Магія і містика дня: можна ворожити на картах — вони дадуть відповідь на будь-яке запитання.
Сни дня: сни нинішньої ночі допоможуть проаналізувати життєву — або професійну — ситуацію.
Табу дня: необхідно побоюватися води — особливо це стосується відкритих водойм, але і в інших випадках треба дотримуватися обережності.
Цитата дня: «Таємниця любові більша, ніж таємниця смерті» (Оскар Вайльд).