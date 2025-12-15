ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 15 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Черепаха

Черепаха / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, незважаючи на понеділок, не підходить для активної діяльності — як професійного, так і побутового характеру, тому його бажано провести в спокої, тиші, спокої та — за можливості — усамітненні.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому небажано зволікати з лікуванням.

Харчування дня: можна голодувати, постувати, влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна ворожити на картах — вони дадуть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі допоможуть проаналізувати життєву — або професійну — ситуацію.

Табу дня: необхідно побоюватися води — особливо це стосується відкритих водойм, але і в інших випадках треба дотримуватися обережності.

Цитата дня: «Таємниця любові більша, ніж таємниця смерті» (Оскар Вайльд).

