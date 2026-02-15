ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 15 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Латаття

Латаття / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-який проєкт, розпочатий у цей час, приречений на успіх, але стосуватиметься він, найімовірніше, домашніх справ.

Символ дня: латаття.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: біломорит, білий опал.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко, особливо якщо не чекати, доки «саме розсмокчеться», і вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: очищати організм від шлаків і токсинів допоможуть трав’яні чаї та відвари, а також мінеральна негазована вода.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія і містика дня: бажано — за допомогою фахівців — працювати з чакрами й астральними тілами.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про майбутнє, тому важливо звернути на них пильну увагу.

Табу дня: не можна нічого знищувати, ламати й руйнувати — покарання за це «прилетить» одразу ж.

Цитата дня: «Збираючись у життєвий шлях, корисно захопити із собою величезний запас обережності та поблажливості; перша вбереже від шкоди і втрат, друга — від суперечок і сварок» (Артур Шопенгауер).

