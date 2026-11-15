Астрологічний прогноз на 15 листопада

Корал / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: потужна енергія, яка переповнюватиме нас цього дня, може створити хибне відчуття всемогутності — під його впливом можна припуститися серйозної помилки.

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Символ дня: посох.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, корал.

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За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть тривати довго, тому важливо не лише вчасно звернутися до лікаря, а й точно дотримуватися його рекомендацій.

Харчування дня: заборонено вживати курячі м’ясо та яйця.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вважається, що вона може спричинити погіршення самопочуття.

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Магія і містика дня: можна виготовляти амулети й талісмани для залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі дадуть відповідь на важливе життєве питання, тож їх потрібно ретельно проаналізувати

Табу дня: спілкуючись з оточенням, необхідно ретельно зважувати кожне слово.

Цитата дня: «Справжнє красномовство — це вміння сказати все, що потрібно, і не більше, ніж потрібно» (Франсуа де Ларошфуко).

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