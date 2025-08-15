- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 15 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: час, коли дратівливими — і навіть агресивними — можуть стати навіть найспокійніші люди — ними можуть опанувати інстинкти, тож необхідно самим зберігати спокій, а до оточення виявляти поблажливість.
Символ дня: крокодил.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: помаранчевий.
Щасливі камені дня: крокодиліт, чорний нефрит.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, можуть виявитися важкими і тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря — він призначить лікування.
Харчування дня: категорично не можна переїдати — це може стати причиною проблем зі шлунком.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: дуже важливо дбайливо поставитися до коріння до коріння рослин — у жодному разі не можна їх травмувати.
Магія і містика дня: можна виставляти захист проти чужої заздрості та злоби.
Сни дня: значення сну, який ми побачимо нинішньої ночі, потрібно тлумачити з точністю навпаки.
Табу дня: будь-які конфлікти — категоричне табу.
Цитата дня: «Уміння мужньо долати самого себе — ось що завжди здавалося мені одним із найбільших досягнень, якими може пишатися розумна людина» (П’єр Огюстен Бомарше).
