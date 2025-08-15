ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 15 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Крокодил

Крокодил / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли дратівливими — і навіть агресивними — можуть стати навіть найспокійніші люди — ними можуть опанувати інстинкти, тож необхідно самим зберігати спокій, а до оточення виявляти поблажливість.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий.

Щасливі камені дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, можуть виявитися важкими і тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря — він призначить лікування.

Харчування дня: категорично не можна переїдати — це може стати причиною проблем зі шлунком.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: дуже важливо дбайливо поставитися до коріння до коріння рослин — у жодному разі не можна їх травмувати.

Магія і містика дня: можна виставляти захист проти чужої заздрості та злоби.

Сни дня: значення сну, який ми побачимо нинішньої ночі, потрібно тлумачити з точністю навпаки.

Табу дня: будь-які конфлікти — категоричне табу.

Цитата дня: «Уміння мужньо долати самого себе — ось що завжди здавалося мені одним із найбільших досягнень, якими може пишатися розумна людина» (П’єр Огюстен Бомарше).

