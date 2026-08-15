Астрологічний прогноз на 15 серпня

Дерево / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань, особливо якщо діяти без поспіху, а також розраховувати лише на себе: сподіватися на допомогу від інших сьогодні не доводиться — усі зайняті вирішенням своїх проблем.

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Символ дня: Дерево пізнання добра і зла

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Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 4 .

Щасливий колір дня: зелений смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: сардонікс , амазоніт, нефрит, агат.

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За яку частину тіла відповідає: гортань .

Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, зумовлені зниженням імунітету, тому варто вжити заходів для його зміцнення. Оскільки недуги можуть виявитися небезпечними, не можна ігнорувати їх — необхідно негайно звернутися до лікаря.

Харчування протягом дня: їжа сьогодні має бути ситною, але легкою та помірною:

Стрижка дня: краще відмовитисявід стрижки — вона може викликати внутрішній дискомфорт, невдоволення собою та тривогу.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна займатися будь-якою роботою в саду та на городі, головне — робити це без поспіху.

Магія та містика дня: можна працювати з родовими зв’язками, згадуючи про свої корені, а також виготовляти захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня часто бувають пророчими — вони попереджають про кармічні помилки, які ми — з наполегливістю, гідною кращого застосування — повторюємо, слідуючи за своїми предками.

Табу дня: не можна завдавати шкоди природі — рубати дерева, ламати гілки і навіть просто зривати квіти.

Цитата дня: «Хто не розуміє твого мовчання, той, мабуть, і твоїх слів не зрозуміє» (Омар Хайям).

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