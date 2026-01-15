- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 15 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприяє сваркам і конфліктам, тому дуже важливо стримувати емоції і ні з ким не сперечатися, навіть якщо ми точно знаємо, що маємо рацію.
Символ дня: жаба.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: блакитний, синій.
Щасливі камені дня: аурипігмент, корал, хризопраз.
За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.
Хвороби дня: необхідно максимально берегтися від травм, оскільки вони погано піддаватимуться лікуванню.
Харчування дня: можна сідати на дієту, починати піст і цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Сни дня: сни нинішньої ночі розплющують людині очі на її недоліки і підказують, як їх виправити.
Магія і містика дня: можна виготовляти амулети і талісмани — як захисні, так і любовні.
Табу дня: необхідно уникати неорганізованості та неуважності.
Цитата дня: «Усвідомлення і знання того, що є людина, з якою в тебе взаєморозуміння, незважаючи на різну форму обрамлення думок, здатне перетворити життя на Землі на рай» (Йоганн Вольфґанґ Ґете).
