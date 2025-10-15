ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрімчак

Стрімчак / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не тільки можна, а й потрібно братися за реалізацію важливих проєктів у всіх сферах життя, але насамперед = у професійній.

Символ дня: Стрімчак.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: нефрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв, лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, чреваті ускладненнями - уникнути їх можна, вчасно звернувшись до лікаря.

Харчування дня: необхідно максимально скоротити вживання рідини, замінивши напої соковитими фруктами.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: день сприятливий для облагороджування дачної ділянки.

Магія і містика дня: можна ворожити на кохану людину і щастя в особистому житті.

Сни дня: сни нинішньої ночі допомагають визначити існуючу в людини внутрішню проблему, а заразом і підказують, яким чином моно її вирішити.

Табу дня: не можна викидати речі, які ще можуть знадобитися.

Цитата дня: "Ніхто не повертається з подорожі таким, яким він був до неї" (китайська народна мурість).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie