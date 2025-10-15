- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 15 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли не тільки можна, а й потрібно братися за реалізацію важливих проєктів у всіх сферах життя, але насамперед = у професійній.
Символ дня: Стрімчак.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: нефрит, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: область пахв, лімфатичні вузли.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, чреваті ускладненнями - уникнути їх можна, вчасно звернувшись до лікаря.
Харчування дня: необхідно максимально скоротити вживання рідини, замінивши напої соковитими фруктами.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Дачні роботи дня: день сприятливий для облагороджування дачної ділянки.
Магія і містика дня: можна ворожити на кохану людину і щастя в особистому житті.
Сни дня: сни нинішньої ночі допомагають визначити існуючу в людини внутрішню проблему, а заразом і підказують, яким чином моно її вирішити.
Табу дня: не можна викидати речі, які ще можуть знадобитися.
Цитата дня: "Ніхто не повертається з подорожі таким, яким він був до неї" (китайська народна мурість).
