Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Журавлі / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над дрібними справами, а великі та важливі проєкти краще перенести на більш сприятливий період.

Реклама

Символ дня: Журавлі.

Реклама

Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 6 .

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: цитрин , гіацинт.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: бронхи .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, швидко минуть, особливо якщо не ігнорувати їхні симптоми. Важливо уникати переохолодження — протягів, холодних напоїв, морозива та одягу, що не відповідає погоді.

Харчування протягом дня: їжа має бути легкою, від м’яса слід відмовитися на користь риби та морепродуктів.

Стрижка дня: стригтися небажано — це може негативно позначитися на самопочутті та здоров’ї загалом.

Реклама

Магія та містика дня: можна вдаватися до любовної магії — наприклад, до приворотів, але лише в тому випадку, якщо вони поєднають двох закоханих людей.

Денні сни: сни цієї ночі є пророчими, тому — якщо сюжет приємний і щасливий — нікому не варто про них розповідати.

Табу дня: не можна нікому давати свої особисті речі — це може послабити нашу енергетику.

Цитата дня: «Оживи мову гумором» (Марк Тулій Цицерон).

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів