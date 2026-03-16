Астрологічний прогноз на 16 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які ідеї нинішнього дня, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, заслуговують на увагу, але втілювати їх у життя сьогодні не варто.
Символ дня: Тризуб.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: темно-синій, індиго.
Щасливі камені дня: смарагд, адуляр.
За яку частину тіла відповідає: ноги, щиколотки та ступні.
Хвороби дня: велика ймовірність проблем із кровоносною та лімфатичною системою, через що необхідно звернутися до профільних лікарів — судинного хірурга або флеболога.
Харчування дня: від цитрусових і картоплі зірки радять відмовитися.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: не рекомендується пікірувати розсаду.
Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії, але робити насильницькі привороти не рекомендується — за це можна понести покарання.
Сни дня: сни нинішнього дня є віщими і розповідають про найближче майбутнє.
Табу дня: у жодному разі не можна допускати переохолодження — це загрожує серйозними запальними процесами.
Цитата дня: «Люди не вміють бути ні зовсім хорошими, ні зовсім поганими» (Ніколо Макіавеллі).
