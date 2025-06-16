Астрологічний прогноз на 16 червня

Орел, що ширяє / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: чим би ми сьогодні не займалися, не можна не доводити заплановане до кінця, інакше можна все зіпсувати.

Символ дня: орел, що ширяє.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій — забезпечує захист та спокій.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

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За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, можуть затягнутися надовго, тому потрібно одразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати, постувати та сідати на дієту.

Стрижка дня: стригтися можна тільки у разі потреби.

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Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди.

Магія та містика дня: гарний результат дадуть ритуали, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують людині, як змінити життя на краще.

Табу дня: потрібно побоюватися висоти.

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Цитата дня: «Небезпечно схрещувати невігластво та завзятість» (Воррен Баффет).