Астрологічний прогноз на 16 червня

Риба з відкритою пащею / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі особливості:

Астрологічна порада дня: першу половину дня бажано присвятити розробленню планів на наступний місячний місяць, а другу — їхній поступовій та поетапній реалізації.

Символ дня: риба з відкритою пащею

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Стихія дня: Земля.

Щасливі кольори дня: каштановий, коричневий, кавовий.

Камені дня: жадеїт, халцедон, переливчастий агат.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.

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Хвороби дня: за найменших проблем із ротовою порожниною слід негайно звернутися до стоматолога.

Харчування протягом дня: можна голодувати та дотримуватися посту

Зачіска дня: слід утриматися від будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Сьогоднішні садові роботи: можна пересаджувати та щеплювати плодові дерева та кущі.

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Магія та містика дня: бажано розвивати здібності до ясновидіння.

Сни дня: сни цієї ночі, як правило, не збуваються, тож робити з них далекосяжні висновки не варто.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію — наслідки такого спілкування можуть виявитися непередбачуваними.

Цитата дня: «Минулого вже немає, майбутнє ще не настало. Пам’ятайте, що ваше життя відбувається саме зараз» (Екхарт Толле).

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