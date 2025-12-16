- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 16 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: небажано надто емоційно реагувати на чужі зауваження і, особливо, критику, а також вихвалятися своїми досягненнями — реальними і, особливо, уявними.
Символ дня: жаба.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: аквамарин.
Щасливі камені дня: аурипігмент, корал, хризопраз.
За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому дуже важливо не зволікати з візитом до лікаря.
Харчування дня: можна впроваджувати обмеження в харчуванні — від розвантажувальних днів до посту і лікувального голодування.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна виготовляти амулети і талісмани, що захищають від будь-яких життєвих негараздів
Сни дня: сни нинішньої ночі підказують людині, які недоліки заважають їй досягти життєвого успіху.
Табу дня: під суворою забороною — неуважність і неорганізованість.
Цитата дня: «Якщо біди, про яку ти говориш, можна уникнути, то чому ти скаржишся? А якщо вона неминуча, то тим більше, який сенс скаржитися?» (Сократ).
