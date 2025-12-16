ТСН у соціальних мережах

Астрологія
119
2 хв

Астрологічний прогноз на 16 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Жаба

Жаба / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано надто емоційно реагувати на чужі зауваження і, особливо, критику, а також вихвалятися своїми досягненнями — реальними і, особливо, уявними.

Символ дня: жаба.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: аквамарин.

Щасливі камені дня: аурипігмент, корал, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому дуже важливо не зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: можна впроваджувати обмеження в харчуванні — від розвантажувальних днів до посту і лікувального голодування.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна виготовляти амулети і талісмани, що захищають від будь-яких життєвих негараздів

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують людині, які недоліки заважають їй досягти життєвого успіху.

Табу дня: під суворою забороною — неуважність і неорганізованість.

Цитата дня: «Якщо біди, про яку ти говориш, можна уникнути, то чому ти скаржишся? А якщо вона неминуча, то тим більше, який сенс скаржитися?» (Сократ).

