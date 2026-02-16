Астрологічний прогноз на 16 лютого

Восьминіг / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на початок робочого тижня, не варто братися за роботу над новими проєктами - успішними вони не будуть.

Символ дня: Восьминіг.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: чорні перли, перламутр.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення психічних захворювань: людям, які від них страждають, необхідно згадати про прописані лікарем ліки.

Харчування дня: у харчуванні необхідна помірність, від м'ясних продуктів і алкогольних напоїв краще відмовитися.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Реклама

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія і містика дня: астрологи радять відмовитися від ворожіння - щонайменше воно виявиться марним, а щонайбільше - небезпечним.

Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації не містять, тож не варто звертати на них увагу.

Табу дня: небажано будувати плани на майбутнє - можна припуститися серйозної помилки.

Реклама

Цитата дня: "Той, хто в тобі знайшов щастя, твій. Усі інші - гості" (Джалаледдін Румі).

Читайте також: