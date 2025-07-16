Астрологічний прогноз на 16 липня

Манускрипт / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли особливо добре засвоюються нові знання, тож бажано витратити його на навчання.

Символ дня: манускрипт.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: червоний.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит.

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За яку частину тіла відповідає: криж, куприк.

Хвороби дня: хвороби, що почалися або проявилися сьогодні, розвиваються швидко і — у разі легковажного до них ставлення — можуть перейти у хронічну стадію.

Харчування дня: необхідно відмовитись від шкідливих продуктів — жирного, смаженого та копченого, а м’ясо потрібно замінити овочами та фруктами.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

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Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна вивчати духовні та езотеричні праці — в них вдасться знайти щось нове для себе.

Сни дня: сни нинішньої ночі не можна ігнорувати — вони несуть людині нові знання про неї та її життя.

Табу дня: не можна розкривати чужі таємниці та секрети.

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Цитата дня: «Якщо головна мета в житті — не кількість прожитих років, а честь та гідність, то яка різниця, коли вмирати?» (Джордж Орвелл).

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