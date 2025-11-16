Астрологічний прогноз на 16 листопада

Трясовина / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які починання замість успіху принесуть невдачі, тому варто згадати про те, що на календарі — неділя, і присвятити день відпочинку.

Символ дня: трясовина.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: жовтий нефрит, жадеїт.

Реклама

За які частини тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: у разі загострення хронічних захворювань необхідно одразу ж звернутися до лікаря, інакше вони можуть спричиняти серйозне занепокоєння.

Харчування дня: до харчового раціону дня необхідно включити якомога більше овочів, фруктів і зелені.

Стрижка дня: нинішній день — один з найкращих для стрижки.

Реклама

Магія і містика дня: можна власноруч виготовляти захисні та любовні обереги й талісмани.

Сни дня: сни нинішньої ночі відкривають людині очі на неї саму.

Табу дня: серйозну небезпеку становлять незібраність і неуважність — вони можуть зіграти з людиною злий жарт.

Цитата дня: «Боятися кохання означає боятися життя, а той, хто боїться життя, на три чверті мертвий» (Бертран Рассел).

Реклама

Читайте також: