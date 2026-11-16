Астрологічний прогноз на 16 листопада

Саламандра / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день , як і годиться у понеділок, сприятливий для будь-яких справ, головне — докласти необхідних зусиль для їх виконання.

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Символ дня: Саламандра.

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Стихія дня: Вогонь , Земля.

Щасливе число дня: 8 .

Щасливий колір дня: багряний, червоний.

Щасливі камені дня: олівін , гранатит.

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За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть призвести до ускладнень у майбутньому, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.

Харчування протягом дня: через ризик харчових отруєнь необхідно стежити за свіжістю та якістю продуктів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона обіцяє здоров’я та довголіття.

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Магія та містика дня: можна читати заклинання, спрямовані на вирішення побутових проблем та налагодження стосунків із сусідами.

Денні сни: сни цієї ночі можуть виявитися пророчими, тому слід проаналізувати їхній зміст.

Табу дня: не можна ігнорувати знаки, які сьогодні надсилатиме Всесвіт.

Цитата дня: «Видавати чужу таємницю — підлість, видавати свою — дурість» (Фарисей Вольтер).

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