- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 16 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли не можна нічого руйнувати, а можна тільки будувати і творити.
Символ дня: Стрімчак.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: цитрин, повітряний обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: область пахв.
Хвороби дня: захворювання, що почалися в цей час, загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.
Харчування дня: можна включати в раціон навіть умовно шкідливі продукти, але, зрозуміло, в міру.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: гарний день для благоустрою заміської ділянки.
Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів.
Сни дня: сни цієї ночі дадуть підказку щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася в нашому житті.
Табу дня: не можна змінювати місце проживання, переїжджаючи в іншу квартиру, місто і - особливо! - країну.
Цитата дня: "Дім не там, де ви народилися, а там, де припинилися ваші спроби до втечі" (Нагіб Махфуз).
