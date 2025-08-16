ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 16 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрімчак

Стрімчак / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна нічого руйнувати, а можна тільки будувати і творити.

Символ дня: Стрімчак.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: цитрин, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: захворювання, що почалися в цей час, загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: можна включати в раціон навіть умовно шкідливі продукти, але, зрозуміло, в міру.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: гарний день для благоустрою заміської ділянки.

Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів.

Сни дня: сни цієї ночі дадуть підказку щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася в нашому житті.

Табу дня: не можна змінювати місце проживання, переїжджаючи в іншу квартиру, місто і - особливо! - країну.

Цитата дня: "Дім не там, де ви народилися, а там, де припинилися ваші спроби до втечі" (Нагіб Махфуз).

Читайте також:

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie