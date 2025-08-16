Астрологічний прогноз на 16 серпня

Стрімчак / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна нічого руйнувати, а можна тільки будувати і творити.

Символ дня: Стрімчак.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: цитрин, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: захворювання, що почалися в цей час, загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: можна включати в раціон навіть умовно шкідливі продукти, але, зрозуміло, в міру.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: гарний день для благоустрою заміської ділянки.

Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів.

Сни дня: сни цієї ночі дадуть підказку щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася в нашому житті.

Табу дня: не можна змінювати місце проживання, переїжджаючи в іншу квартиру, місто і - особливо! - країну.

Цитата дня: "Дім не там, де ви народилися, а там, де припинилися ваші спроби до втечі" (Нагіб Махфуз).

