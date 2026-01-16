Астрологічний прогноз на 16 січня

Вітрильник / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли вітаються активні дії - особливо професійного спрямування, вони можуть принести серйозний - зокрема й фінансовий - результат.

Символ дня: Вітрильник.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, ультрамарин.

Щасливі камені дня: аметист, смарагд, адуляр.

За яку частину тіла відповідає: ноги - від колін і нижче.

Хвороби дня: день, коли не можна здавати кров.

Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки - не варто нехтувати цим факором.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і швидко збуваються.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують чарівну силу води.

Табу дня: важливо побоюватися переохолодження, що особливо актуально в такі морози як зараз

Цитата дня: "Віра і знання - це дві чаші терезів: що вища одна, то нижча інша" (Артур Шопенгауер).

