Астрологічний прогноз на 16 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли вітаються активні дії - особливо професійного спрямування, вони можуть принести серйозний - зокрема й фінансовий - результат.
Символ дня: Вітрильник.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: синій, ультрамарин.
Щасливі камені дня: аметист, смарагд, адуляр.
За яку частину тіла відповідає: ноги - від колін і нижче.
Хвороби дня: день, коли не можна здавати кров.
Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки - не варто нехтувати цим факором.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і швидко збуваються.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують чарівну силу води.
Табу дня: важливо побоюватися переохолодження, що особливо актуально в такі морози як зараз
Цитата дня: "Віра і знання - це дві чаші терезів: що вища одна, то нижча інша" (Артур Шопенгауер).
