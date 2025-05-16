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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Астрологічний прогноз на 16 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Павук

Павук / © Associated Press

Які справи планувати?Який одяг та прикраси надіти, щоб пощастило в роботі та коханні?

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня : день негативної – «темної» – енергетики, коли не варто братися за важливі справи та спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.

Символ дня: Павук у центрі мережі.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: блакитний – колір душевної чистоти, свідомості та інтелекту.

Щасливого каміння дня: хризоліт, лабрадор.

За якусь частину тіла відповідає: пупок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати, постити та сідати на дієту.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна щепити плодові дерева.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують чарівну силу вогню

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають віщими, але їх важливо правильно розшифрувати.

Табу дня: під забороною алкоголь та сильнодіючі препарати.

Цитата дня: «Найшкідливіше – бажання захистити себе від помилок» (Георг Вільгельм Фрідріх Гегель).

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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