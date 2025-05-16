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Астрологічний прогноз на 16 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати?Який одяг та прикраси надіти, щоб пощастило в роботі та коханні?
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня : день негативної – «темної» – енергетики, коли не варто братися за важливі справи та спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.
Символ дня: Павук у центрі мережі.
Стихія дня Вода.
Щасливий день: 1.
Щасливий колір дня: блакитний – колір душевної чистоти, свідомості та інтелекту.
Щасливого каміння дня: хризоліт, лабрадор.
За якусь частину тіла відповідає: пупок.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, не варто зволікати з візитом до лікаря.
Харчування дня: можна голодувати, постити та сідати на дієту.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна щепити плодові дерева.
Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують чарівну силу вогню
Сни дня: сни цієї ночі часто бувають віщими, але їх важливо правильно розшифрувати.
Табу дня: під забороною алкоголь та сильнодіючі препарати.
Цитата дня: «Найшкідливіше – бажання захистити себе від помилок» (Георг Вільгельм Фрідріх Гегель).
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