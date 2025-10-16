- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 16 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день — попри розпал робочого тижня — заради збереження внутрішньої гармонії бажано провести на самоті.
Символ дня: морська мушля.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий.
Щасливі камені дня: червона яшма, шпати, тигрове і котяче око.
За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому лікувати їх необхідно без зволікання.
Харчування дня: можна голодувати, постувати і влаштовувати розвантажувальні дні.
Стрижка дня: стригтися цього дня потрібно тільки в разі крайньої необхідності.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів, що ще збереглися на грядках.
Магія і містика дня: можна ворожити на картах Таро.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими.
Табу дня: розлита вода вважається поганою прикметою.
Цитата дня: «Трагедія сучасної людини не в тому, що вона знає все менше і менше про сенс свого життя, а в тому, що все це менше і менше її турбує» (Вацлав Гавел).
