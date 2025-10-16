ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 16 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Морська раковина

Морська раковина / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день — попри розпал робочого тижня — заради збереження внутрішньої гармонії бажано провести на самоті.

Символ дня: морська мушля.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: червона яшма, шпати, тигрове і котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому лікувати їх необхідно без зволікання.

Харчування дня: можна голодувати, постувати і влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: стригтися цього дня потрібно тільки в разі крайньої необхідності.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів, що ще збереглися на грядках.

Магія і містика дня: можна ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими.

Табу дня: розлита вода вважається поганою прикметою.

Цитата дня: «Трагедія сучасної людини не в тому, що вона знає все менше і менше про сенс свого життя, а в тому, що все це менше і менше її турбує» (Вацлав Гавел).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie