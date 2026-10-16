Астрологічний прогноз на 16 жовтня

Півень / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні варто розпочинати роботу лише над тими проєктами, які вдасться завершити протягом дня.

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Символ дня: півень.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп.

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За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не становлять серйозної небезпеки — їх легко вилікувати, і вони швидко минають. Можна планувати будь-які хірургічні операції, за винятком стоматологічних.

Харчування протягом дня: можна проводити м’яке очищення організму за допомогою детокс-дієти, трав’яних чаїв та чистої негазованої води.

Стрижка дня: стригти волосся небажано — це може призвести до сварок і конфліктів.

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Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, щоб привернути удачу у фінансовій сфері.

Сни дня: сни цієї ночі можуть здатися незрозумілими, але дадуть відповіді на важливі запитання, головне — правильно їх розшифрувати.

Табу дня: не можна нікому брехати, особливо — рідним і близьким.

Цитата дня: «Вершина насолоди — це радість розуміння» (Леонардо да Вінчі).

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