Астрологічний прогноз на 17-18 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, не можна лінуватися, якщо ж він усе-таки "накриє", необхідно - особливо в неділю - згадати про приємне заняття - своє хобі, воно "розворушить" і підштовхне до дій.

Символ дня: Черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: тигрове і соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ноги - коліна.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть становити серйозну небезпеку, тому не варто ігнорувати їхні симптоми.

Харчування дня: важливо максимально скоротити вживання рідини.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт

Магія і містика дня: можна гадати на картах Таро.

Сни дня: не всі сни нинішніх ночей є віщими, але це не означає, що їх можна ігнорувати.

Табу дня: не можна втручатися в чужі сімейні конфлікти.

Цитата дня: "Порожні очікування змін - марні. І навіть виснажлива праця сама по собі не гарантує руху вперед. Зрушення з місця можливе лише тоді, коли людина переглядає звичні погляди і починає мислити інакше" (Лі Юй).

