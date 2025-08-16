- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 17-18 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: у 25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, не можна лінуватися, якщо ж він усе-таки "накриє", необхідно - особливо в неділю - згадати про приємне заняття - своє хобі, воно "розворушить" і підштовхне до дій.
Символ дня: Черепаха.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: тигрове і соколине око.
За яку частину тіла відповідає: ноги - коліна.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть становити серйозну небезпеку, тому не варто ігнорувати їхні симптоми.
Харчування дня: важливо максимально скоротити вживання рідини.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт
Магія і містика дня: можна гадати на картах Таро.
Сни дня: не всі сни нинішніх ночей є віщими, але це не означає, що їх можна ігнорувати.
Табу дня: не можна втручатися в чужі сімейні конфлікти.
Цитата дня: "Порожні очікування змін - марні. І навіть виснажлива праця сама по собі не гарантує руху вперед. Зрушення з місця можливе лише тоді, коли людина переглядає звичні погляди і починає мислити інакше" (Лі Юй).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить з 11 по 17 серпня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 11-17 серпня
Місячний гороскоп на 11-18 серпня: що рекомендується робити в кожен день тижня