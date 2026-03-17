Астрологічний прогноз на 17 березня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день благотворної місячної енергетики і гарного настрою, який нас супроводжує, можна братися за роботу над будь-якими проєктами — всі вони виявляться вдалими.

Символ дня: День Сонця.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, ліловий.

Щасливі камені дня: аквамарин, аметист, молочний опал.

За яку частину тіла відповідає: очі, серцево-судинна система.

Хвороби дня: необхідно берегти очі — менше сидіти за комп’ютером і не читати за поганого освітлення, а також і контролювати артеріальний тиск — за потреби приймати прописані лікарем ліки.

Харчування дня: в їжі необхідно дотримуватися поміркованості, хороший результат дадуть піст і голодування.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, додасть привабливості, шарму і чарівності.

Дачні роботи дня: категорично не рекомендується зрізати гілки — навіть сухі, пиляти дерева, викопувати квіти. У тих районах, де достатньо розмерзлася земля, можна саджати плодові дерева і чагарники.

Магія і містика дня: час сприятливий для жіночої магії, пов’язаної з благополуччям у домі та сімейних стосунках.

Сни дня: сни нинішньої ночі нададуть важливу інформацію про майбутнє — не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна нічого руйнувати і ламати.

Цитата дня: «У безкрайню темряву ми повинні нести своє власне світло» (Стенлі Кубрик).

