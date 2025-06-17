Астрологічний прогноз на 17 червня

Колісниця / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна нікого обдурювати, навіть прикриваючи брехню добрими намірами, — вона однаково розкриється, погіршивши, а не покращивши ситуацію та стосунки.

Символ дня: колісниця.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий

Щасливі камені дня: авантюрін, циркон.

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За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, минають швидко, але до лікаря звернутися все-таки не завадить — як кажуть, про всяк випадок.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та важкої пиші, алкоголю та сильнодійних ліків.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

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Дачні роботи дня: треба збирати коренеплоди на зберігання, а фрукти та лікарські рослини — для сушіння.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що захищають будинок від ворогів та недоброзичливців.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, тому можна не брати до уваги.

Табу дня: необхідно ретельно обробляти будь-яку навіть невелику ранку.

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Цитата дня: «Моя філософія — зустрічати захід сонця з другом; мої принципи — зустрічати світанок на самоті; моя творчість — проводити день із ворогами» (Гі де Мопассан).

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