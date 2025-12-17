- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 17 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли необхідно контролювати сплески емоцій — вони можуть призвести до неприємних, а в деяких випадках і непоправних, наслідків.
Символ дня: жезл.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: ультрамарин.
Щасливі камені дня: смарагд, адуляр.
За яку частину тіла відповідає: ноги: ікри, щиколотки, стопи.
Хвороби дня: велика ймовірність проблем із кров’ю, тому сьогодні її краще не здавати.
Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, які використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і швидко збуваються.
Табу дня: необхідно уникати протягів, відмовитися від холодних напоїв і одягатися за погодою.
Цитата дня: «Людям легше тримати на язиці розпечене вугілля, ніж таємницю» (Скорат).
