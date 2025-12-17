ТСН у соціальних мережах

Астрологія
15
2 хв

Астрологічний прогноз на 17 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Смарагд

Смарагд / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно контролювати сплески емоцій — вони можуть призвести до неприємних, а в деяких випадках і непоправних, наслідків.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: ультрамарин.

Щасливі камені дня: смарагд, адуляр.

За яку частину тіла відповідає: ноги: ікри, щиколотки, стопи.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із кров’ю, тому сьогодні її краще не здавати.

Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і швидко збуваються.

Табу дня: необхідно уникати протягів, відмовитися від холодних напоїв і одягатися за погодою.

Цитата дня: «Людям легше тримати на язиці розпечене вугілля, ніж таємницю» (Скорат).

