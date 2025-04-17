Астрологічний прогноз на 17 квітня

Павутина / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших днів у всьому місячному циклі, коли небажано ставати до нових починань, особливо — професійної якості. Від спілкування з людьми також потрібно відмовитись — конфліктів уникнути не вдасться.

Символ дня: золота павутина.

Реклама

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, тривають довго, тому не варто затягувати з їх лікуванням.

Харчування дня: у харчуванні сьогодні — втім, як і завжди — бажано дотримуватися помірності.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: під час роботи в саду не можна зачіпати коріння — якщо його травмувати, рослини загинуть.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити обряди, пов’язані з магічною силою вогню.

Сни дня: якщо сни правильно розшифрувати, вони можуть розповісти про майбутнє.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Хто ніколи не робив помилок, той ніколи не пробував щось нове» (Альберт Ейнштейн).

Читайте також: