Астрологічний прогноз на 17 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: у першій половині дня бажано зачаїтися і нічого не робити, у другій — можна планувати дії, які можна буде починати здійснювати вже завтра.
Символ дня: лампада.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.
За яку частину тіла відповідає: головний мозок.
Хвороби дня: через імовірність підхопити серйозне інфекційне захворювання необхідно уникати місць масового скупчення людей
Харчування дня: через проблеми зі шлунково-кишковим трактом потрібно відмовитися від надто гарячої та присмаченої спеціями їжі, а також алкогольних напоїв.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Дачні роботи дня: можна займатися формуванням крони дерев і чагарників.
Магія і містика дня: сприятливий час для створення талісманів і оберегів.
Сни дня: про сни з позитивним сюжетом не можна нікому розповідати — щоб не наврочити.
Табу дня: потрібно обережно поводитися з колючими та ріжучими предметами, а за можливості — взагалі не брати їх до рук
Цитата дня: «Бути чи не бути — це не питання, це нерішучість» (Рік Л. Вінг).
