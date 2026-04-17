Астрологічний прогноз на 17 квітня

Гірський кришталь / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у першій половині дня бажано зачаїтися і нічого не робити, у другій — можна планувати дії, які можна буде починати здійснювати вже завтра.

Символ дня: лампада.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: через імовірність підхопити серйозне інфекційне захворювання необхідно уникати місць масового скупчення людей

Харчування дня: через проблеми зі шлунково-кишковим трактом потрібно відмовитися від надто гарячої та присмаченої спеціями їжі, а також алкогольних напоїв.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна займатися формуванням крони дерев і чагарників.

Магія і містика дня: сприятливий час для створення талісманів і оберегів.

Сни дня: про сни з позитивним сюжетом не можна нікому розповідати — щоб не наврочити.

Табу дня: потрібно обережно поводитися з колючими та ріжучими предметами, а за можливості — взагалі не брати їх до рук

Цитата дня: «Бути чи не бути — це не питання, це нерішучість» (Рік Л. Вінг).

Читайте також: