Астрологічний прогноз на 17 лютого

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять. Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для планування справ на майбутнє, до їхнього втілення в життя можна буде ставати вже завтра.

Символ дня: лампада.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: діамант, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: необхідно побоюватися інфекцій, які цього дня особливо сильно впливають на організм.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону їжу, що подразнює шлунок і кишківник, особливо солоне, перчене, копчене і продукти бродіння.

Стрижка дня: для стрижки день категорично не підходить.

Дачні роботи дня: сіяти насіння на розсаду небажано — паростки будуть слабкими і хворобливими.

Магія і містика дня: можна створювати талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі поліпшать настрій і зроблять оптимістичним світогляд.

Табу дня: не можна бажати комусь зла навіть у думках — воно повернеться бумерангом.

Цитата дня: «Завдяки завзятості, що завгодно, — чи то правильне, чи ні, хороше чи погане, — буде досягнуто» (Джон Рокфеллер).

