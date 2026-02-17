- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 17 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять. Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: час сприятливий для планування справ на майбутнє, до їхнього втілення в життя можна буде ставати вже завтра.
Символ дня: лампада.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: діамант, гірський кришталь.
За яку частину тіла відповідає: головний мозок.
Хвороби дня: необхідно побоюватися інфекцій, які цього дня особливо сильно впливають на організм.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону їжу, що подразнює шлунок і кишківник, особливо солоне, перчене, копчене і продукти бродіння.
Стрижка дня: для стрижки день категорично не підходить.
Дачні роботи дня: сіяти насіння на розсаду небажано — паростки будуть слабкими і хворобливими.
Магія і містика дня: можна створювати талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі поліпшать настрій і зроблять оптимістичним світогляд.
Табу дня: не можна бажати комусь зла навіть у думках — воно повернеться бумерангом.
Цитата дня: «Завдяки завзятості, що завгодно, — чи то правильне, чи ні, хороше чи погане, — буде досягнуто» (Джон Рокфеллер).
Читайте також:
Нептун в Овні від 27 січня 2026-го до 23 березня 2039 року: що на нас чекає у цей період
Місяць нових можливостей і змін: чотири знаки зодіаку, яким пощастить у лютому 2026 року
Чотири знаки, на які чекають кардинальні зміни під час Сатурна в Овні