Астрологічний прогноз на 17 липня

Химера / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна закінчувати розпочаті раніше справи і планувати нові, які ще тільки належить втілити в життя.

Символ дня: Химера.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт, сардер.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не є небезпечними, але можуть продовжитися довго, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: необхідно дотримуватися помірності в харчуванні.

Стрижка дня: від стрижки слід утриматися.

Реклама

Дачні роботи дня: працюючи з рослинами, не можна пошкоджувати коріння — це може стати причиною їх загибелі.

Магія та містика дня: магією повинні займатися лише професіонали у цій галузі.

Сни дня: сни ночі можуть пояснити причини проблем у взаєминах з іншими людьми.

Табу дня: не можна давати волю емоціям — під їхнім впливом можна зробити небажані вчинки.

Реклама

Цитата дня: «Справжня великодушність — це коли пробачають невдячність» (Коко Шанель).

Читайте також: