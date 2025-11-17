- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологічний прогноз на 17 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: застарілі професійні та фінансові проблеми можна буде вирішити, подивившись на них під новим — несподіваним — кутом зору.
Символ дня: вітрильник.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: ультрамарин.
Щасливі камені дня: малахіт, смарагд.
За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, ступні.
Хвороби дня: день, коли особливо важливо уникати стресів — вони можуть спричинити проблеми в роботі серцево-судинної системи.
Харчування дня: бажано включити до раціону овочі (за винятком картоплі), морепродукти і фрукти.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, і збуваються протягом кількох днів.
Табу дня: небезпеку становить переохолодження організму — від протягів до одягу не за погодою.
Цитата дня: «Випадкових зустрічей не буває: життя приводить до нас потрібну людину» (Чжоу Ер-фу).