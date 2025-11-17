Астрологічний прогноз на 17 листопада

Вітрильник / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: застарілі професійні та фінансові проблеми можна буде вирішити, подивившись на них під новим — несподіваним — кутом зору.

Символ дня: вітрильник.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: ультрамарин.

Щасливі камені дня: малахіт, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, ступні.

Хвороби дня: день, коли особливо важливо уникати стресів — вони можуть спричинити проблеми в роботі серцево-судинної системи.

Харчування дня: бажано включити до раціону овочі (за винятком картоплі), морепродукти і фрукти.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, і збуваються протягом кількох днів.

Табу дня: небезпеку становить переохолодження організму — від протягів до одягу не за погодою.

Цитата дня: «Випадкових зустрічей не буває: життя приводить до нас потрібну людину» (Чжоу Ер-фу).